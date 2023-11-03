Популярный российский блогер оценил эффективность приложений для знакомств

Популярный российский блогер Стас Круглицкий, известный как «Стас просто класс», заявил, что не верит в эффективность приложений для знакомств. Об этом он порассуждал в выпуске шоу «Есть тема» блогерши Ксении Дукалис, доступном на YouTube.

Круглицкий заявил, что в его жизни не было опыта знакомства в приложениях. «Я не верю в то, что я вот таким вот образом найду свою судьбу», — оценил их роль в своей жизни блогер.

По его словам, со всеми возлюбленными знакомился лично. Круглицкий также добавил, что онлайн-общение не передает важных для него личных качеств и энергетику человека.

Ранее Круглицкий рассказал, как создал образ своего персонажа Сантаны Новиковой. По словам блогера, он случайно нашел черный парик, который впоследствии использовал в съемках роликов.

Круглицкий стал известен благодаря юмористическим видео. В них блогер в образе Сантаны иронизировал над стереотипами о женском поведении.