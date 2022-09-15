Популярный российский блогер рассказал о случайной прославившей его находке

Блогер Круглицкий рассказал, что нашел парик своего персонажа Сантаны на свадьбе

Популярный российский блогер Стас Круглицкий рассказал о происхождении образа девушки по имени Сантана Новиковой, благодаря которому он прославился. В выпуске YouTube-шоу «Женский форум» он признался, что придумал этого персонажа, когда нашел на свадьбе женский парик.

Основным элементом персонажа Сантаны является парик, отметил Круглицкий. «На меня он каким-то магическим образом действует, то есть я надеваю его и я сразу переключаюсь», — пояснил он.

По словам блогера, на случайно наступил на этот парик, когда был гостем на свадьбе «Я к тому моменту, когда его нашел, я примерно год делал вайны. У меня уже год существовал блог, и когда ты постоянно что-то снимаешь, ты же ищешь контент. И когда я наступил на этот парик, я подумал: "О, контент"», — уточнил он.

По его словам, когда он увидел парик, он сразу начал снимать ролик. Блогер уточнил, что был нетрезв. «Я это выложил в свой блог, заснул через некоторое время, потому что это был разгар свадьбы, я уже планировал уходить, проснулся наутро, и получил одобрение», — добавил он.

Ранее блогер в эфире шоу «Респиратор Бабушкина» ответил на вопрос об эмиграции из России. Он заявил, что любит свою страну, и добавил, что не собирается покидать ее.

Стас Круглицкий — популярный блогер из Сыктывкара. Он прославился в социальных сетях благодаря юмористическим роликам, где он в образе девушки по имени Сантана высмеивает стереотипы о женщинах.