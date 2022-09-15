Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Популярный российский блогер рассказал о случайной прославившей его находке

Блогер Круглицкий рассказал, что нашел парик своего персонажа Сантаны на свадьбе

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Популярный российский блогер Стас Круглицкий рассказал о происхождении образа девушки по имени Сантана Новиковой, благодаря которому он прославился. В выпуске YouTube-шоу «Женский форум» он признался, что придумал этого персонажа, когда нашел на свадьбе женский парик.

Основным элементом персонажа Сантаны является парик, отметил Круглицкий. «На меня он каким-то магическим образом действует, то есть я надеваю его и я сразу переключаюсь», — пояснил он.

По словам блогера, на случайно наступил на этот парик, когда был гостем на свадьбе «Я к тому моменту, когда его нашел, я примерно год делал вайны. У меня уже год существовал блог, и когда ты постоянно что-то снимаешь, ты же ищешь контент. И когда я наступил на этот парик, я подумал: "О, контент"», — уточнил он.

По его словам, когда он увидел парик, он сразу начал снимать ролик. Блогер уточнил, что был нетрезв. «Я это выложил в свой блог, заснул через некоторое время, потому что это был разгар свадьбы, я уже планировал уходить, проснулся наутро, и получил одобрение», — добавил он.

Ранее блогер в эфире шоу «Респиратор Бабушкина» ответил на вопрос об эмиграции из России. Он заявил, что любит свою страну, и добавил, что не собирается покидать ее.

Стас Круглицкий — популярный блогер из Сыктывкара. Он прославился в социальных сетях благодаря юмористическим роликам, где он в образе девушки по имени Сантана высмеивает стереотипы о женщинах.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Олег Давыдов
Обсудить
Последние новости
В США раскрыли негласное правило Запада по Украине
49-летняя Хайди Клум снялась в прозрачном платье на фоне флага США
Крыса оставила без еды целый остров
Россиянам рассказали о положенных при сокращении выплатах
Двух молодых людей задержали после обнаружения тела 16-летней россиянки
Популярный российский блогер рассказал о случайной прославившей его находке
«Спартак» разгромил «Факел» в матче Кубка России
Опубликованы фото нашествия тараканов в Подмосковье
Лукашенко решил уравнять прибывших в Белоруссию украинцев с белорусами
Клава Кока прокомментировала скандал из-за шоу в коротком платье у храма
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.