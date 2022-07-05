Популярный российский блогер оценил перспективы эмиграции

Блогер Стас Круглицкий заявил, что не планирует уезжать из России

Популярный российский блогер Стас Круглицкий рассказал, что не планирует уезжать из России. Перспективы эмиграции он оценил в выпуске шоу «Респиратор Бабушкина», опубликованном на YouTube-канале RTVI.

«Я вообще люблю Россию. Когда все это происходило 24 февраля, я 25 февраля уехал в Италию. Было невероятно стрессово, я такого стресса никогда в жизни не испытывал. И когда я вернулся домой, я понял, что мне здесь гораздо проще все это переживать», — рассказал Круглицкий. Блогер добавил, что в другой стране все стрессовые ситуации переживаются еще сильнее.

Еще одной причиной отказа от эмиграции стали отношения с девушкой, которая была не готова к переезду.

В то же время Круглицкий признался, что задумывался об эмиграции. «Я, когда виртуально себя поселил куда-то там в Португалию и просто осознал, что вот я сижу в Португалии (...), я взял и полностью продумал вот этот свой день и понял, блин, нет, я не могу так, я хочу жить в России, мне нравится Россия», — поделился он.

Ранее Круглицкий рассказал о том, как блокировки социальных сетей повлияли на его жизнь. По словам блогера, из-за ограничений работы привычных площадок у него практически нет доходов. При этом Круглицкий отметил, что продолжает зарабатывать на продаже косметики собственного бренда.