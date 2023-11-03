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12:38, 3 ноября 2023Интернет и СМИ

Популярный российский певец рассказал об ограничениях в шоу на НТВ

Певец Кай Метов заявил, что при выборе песен в шоу «Суперстар!» есть ограничения

Фото: Pravda Komsomolskaya / Globallookpress.com

Популярный российский певец и композитор, участник музыкальной программы «Суперстар!» на НТВ Кай Метов раскрыл, что выбор песен в шоу строго регламентируется. Об ограничениях, которые есть на проекте, он рассказал в интервью «Газете.Ru».

Он объяснил, что каждый день съемок шоу посвящен определенной теме. «День композитора, день памяти ушедших, день кинохита и так далее. Это сужает возможности выбора [композиции]», — заявил Метов.

Также певец добавил, что сталкивался и с другими ограничениями при подборе репертуара. Например, ему не удалось исполнить те песни, которые он хотел, потому что они звучали ранее в шоу или должны быть в следующих сезонах. Кроме того, некоторые композиции заняли другие участники шоу.

Ранее Метов вспомнил о своем участии в номере команды КВН «Сборная Камызякского края». Он оценил получившуюся сценку как смешную и поблагодарил юмористов. Певец добавил, что другие команды телеигры также приглашали его в свои выступления.

Метов принял участие в съемках четвертого сезона шоу «Суперстар!». Первый выпуск выйдет на НТВ 4 ноября. Помимо певца в шоу приняли участие певцы Алексей Глызин, Лика Стар и другие.

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