Трамп обвинил Байдена в потере США всех союзников

Трамп заявил, что из-за Байдена США потеряли всех союзников

Бывший президент США Дональд Трамп рассказал, что политика нынешнего главы государства Джо Байдена привела к потере Вашингтоном всех союзников, сообщает ТАСС.

«Они [союзники] все связаны с Китаем, Россией. Мы потеряли все. Мы потеряли всех, мы точно одни на целом острове. Но не волнуйтесь, я верну их всех», — заявил экс-хозяин Белого дома.

По его мнению, Байден намерен превратить страну в обедневшее государство третьего мира, в котором будет постоянно отключаться электричество, а его жители будут «молить врагов о пощаде».

Ранее американский президент рассказал, что события следующей пары лет на международной арене сыграют решающее значение. По его мнению, они должны определить облик мира на ближайшие 50-60 лет.