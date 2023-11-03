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01:44, 3 ноября 2023Мир

Трамп обвинил Байдена в потере США всех союзников

Трамп заявил, что из-за Байдена США потеряли всех союзников

Фото: Kyle Mazza / Globallookpress.com

Бывший президент США Дональд Трамп рассказал, что политика нынешнего главы государства Джо Байдена привела к потере Вашингтоном всех союзников, сообщает ТАСС.

«Они [союзники] все связаны с Китаем, Россией. Мы потеряли все. Мы потеряли всех, мы точно одни на целом острове. Но не волнуйтесь, я верну их всех», — заявил экс-хозяин Белого дома.

По его мнению, Байден намерен превратить страну в обедневшее государство третьего мира, в котором будет постоянно отключаться электричество, а его жители будут «молить врагов о пощаде».

Ранее американский президент рассказал, что события следующей пары лет на международной арене сыграют решающее значение. По его мнению, они должны определить облик мира на ближайшие 50-60 лет.

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      Марина Совина
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