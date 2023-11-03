Байден рассказал о решающем значении следующей пары лет

Байден: события следующей пары лет определят облик мира на 50-60 лет вперед

Президент США Джо Байден на встрече с чилийским коллегой Габриэлем Боричем в Белом доме рассказал, что события следующей пары лет на международной арене сыграют решающее значение. По его мнению, они должны определить облик мира на ближайшие 50-60 лет, сообщает ТАСС.

«На мой взгляд, бывают времена — возможно, раз в шесть или восемь поколений, когда мир меняется чрезвычайно быстро. Мы сейчас переживаем такие времена», — заявил американский лидер.

Глава государства выразил уверенность в том, что произошедшее в ближайшие два-три года станет определяющим фактором того, что будет происходить в следующие пять-шесть десятилетий.

Ранее спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что обеспокоен способностью Байдена руководить страной. Он подчеркнул, что он и лидер страны находятся на «разных планетах» по отношению к политическим вопросам.