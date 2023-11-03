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12:12, 3 ноября 2023Моя страна

Повзрослевший тигренок отказался от самостоятельной жизни в российской тайге

Повзрослевший тигренок преследует мать в Хабаровском крае

Повзрослевший тигренок отказался вступать в самостоятельную жизнь и вернулся к тигрице-матери Желтобокой, выследив ее в тайге. Об этом со ссылкой на кадры фотоловушек в лесоохотничьем хозяйстве «Дурминское» пишет «Хабаровский край сегодня».

Как объяснил охотовед, директор хозяйства Александр Баталов, обычно повзрослевшие тигрята покидают мать через полтора года жизни — к этому моменту они достигают максимальных размеров и уже умеют охотиться самостоятельно.

Согласно данным фотоловушек, двое тигрят покинули Желтобокую, однако один из них, предположительно, молодая самочка, через некоторое время вернулся к ней. «Желтобокая — очень заботливая мать. Даже такого явно выросшего тигренка у нее "лапа не поднимается" прогнать», — заключил Баталов.

Ранее подготовившийся к зиме упитанный амурский тигр попал на видео. В заповеднике «Земля леопарда» рассказали, что специализация тигров — охота на крупных копытных животных, однако при случае они могут полакомиться рыбой, лягушками, птицами и мышами, едят и плоды растений.

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      Варвара Кошечкина
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