Пригрозивший бортпроводникам бомбой россиянин оправдался желанием выпить пиво

Пассажир рейса из Гуанчжоу в Москву угрожал бомбой на борту из-за теплого пива

Пьяный пассажир самолета российской авиакомпании пригрозил бортпроводникам бомбой и оправдал свои действия желанием выпить холодного пива. Об этом сообщает Telegram-канал «E1.RU | Новости Екатеринбурга».

По словам бизнесмена Андрея Сидякина, на рейсе из Гуанчжоу в Москву он получил теплое пиво и в шутку предложил остудить его, открыв дверь самолета. Тогда члены экипажа заподозрили, что россиянин действительно намерен сделать что-то противоправное. «Говорю, вы мне еще поверьте, что у меня бомба с собой! Вот так все завелось и закрутилось! После этого они объявили, что бомба в самолете», — рассказал он свою версию событий.

По словам мужчины, на него обозлились все пассажиры на борту лайнера. «Они осмотрели весь салон, и главный прикол — не тронули мой чемодан. Я им говорю: "Может, у меня вещи проверите?"», — удивился Сидякин.

Инцидент произошел 2 ноября. Сообщалось, что Сидякин требовал алкоголь и вел себя агрессивно. Пассажир заявил, что у него с собой взрывное устройство, и попытался открыть дверь самолета. Об угрозе доложили КВС, бортпроводники осмотрели лайнер и не нашли никаких подозрительных предметов.