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11:51, 3 ноября 2023Путешествия

Пассажир пригрозил бомбой и попытался открыть дверь летевшего в Москву самолета

Aviaincident: пассажир рейса из Гуанчжоу в Москву угрожал бомбой на борту

Фото: Costfoto / Globallookpress.com

Пьяный пассажир самолета российской авиакомпании устроил дебош на борту, пригрозил бомбой и попытался открыть дверь воздушного судна во время полета. Об этом сообщает Telegram-канал Aviaincident.

Уточняется, что нештатная ситуация произошла 2 ноября на рейсе из Гуанчжоу (Китай) в Москву. По данным источника, 39-летний Андрей С., находившийся в нетрезвом состоянии, угрожал членам экипажа, громко разговаривал, беспокоил попутчиков и требовал алкоголь из мини-бара. Когда мужчине отказали в этой просьбе, он стал вести себя агрессивно и получил письменное предупреждение командира воздушного судна (КВС).

После этого, как пишет Telegram-канал, пассажир заявил, что у него с собой взрывное устройство, и попытался открыть дверь самолета. Об угрозе доложили КВС, бортпроводники осмотрели лайнер и не нашли никаких подозрительных предметов.

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Известно, что после посадки в столице борт встретили сотрудники службы безопасности аэропорта Шереметьево и полицейские, которые еще раз обыскали салон. Бомбы на борту не оказалось. В источнике также говорится, что дебоширу отказали в дальнейшей перевозке на рейсе.

Ранее самолет европейской авиакомпании Lufthansa, летевший из Шанхая во Франкфурт-на-Майне, вынужденно сел в Ташкенте из-за устроившего дебош пьяного пассажира. В аэропорту рассказали, что после приземления воздушное судно встретили сотрудники правоохранительных органов, которые задержали нарушителя.

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      Марина Черняк
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