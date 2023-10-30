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17:42, 30 октября 2023Путешествия

Летевший в Европу самолет вынужденно сел в Узбекистане из-за пьяного дебошира

Летевший из Шанхая во Франкфурт самолет вынужденно сел в Ташкенте

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Самолет европейской авиакомпании Lufthansa, летевший из Шанхая во Франкфурт-на-Майне, вынужденно сел в Ташкенте из-за устроившего дебош пьяного пассажира. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя аэропорта столицы Узбекистана.

Уточняется, что лайнер приземлился в воздушной гавани в 17:35 по местному времени (15:35 мск) в понедельник, 30 октября. Посадка прошла в штатном режиме.

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В аэропорту также рассказали, что после приземления самолет встретили сотрудники правоохранительных органов, которые задержали дебошира. Известно, что сейчас борт готовится продолжить путь в точку назначения.

Ранее 73-летняя пенсионерка в состоянии алкогольного опьянения устроила дебош в летевшем в Челябинск самолете и угодила в полицию. Она возмущалась, громко кричала и нецензурно выражалась в адрес экипажа воздушного судна.

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      Марина Черняк
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