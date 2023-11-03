Крупный перевозчик товаров столкнулся с серьезными проблемами

Maersk сообщила о двукратном падении выручки и увольнении почти 10 % сотрудников

Один из крупнейших контейнерных перевозчиков мира — датская компания A.P. Moller-Maersk — отчитался о снижении выручки в третьем квартале почти в два раза, до 12,1 миллиарда долларов. Об этом организация сообщает в квартальном отчете.

За этот период Maersk также столкнулась с серьезным падением прибыли до вычета налогов, процентов, износа и амортизации (EBITDA) — в годовом выражении показатель рухнул почти в 6 раз, до 1,9 миллиарда долларов. Финансовые результаты оказались хуже прогнозов аналитиков. В этом году сама компания ожидает сокращения мирового контейнерного трафика на 0,5-2 процента, а в следующие два-три года — «крайне скудную и при этом конкурентную среду».

В связи с тем, что, как ожидает компания, до 2026 года будет показана слабая динамика морских перевозок, Maersk сокращает инвестпрограмму. В этих условиях перевозчик также принял решение об увольнении почти 10 процентов сотрудников (10 тысяч человек). Сокращение персонала позволит компании сэкономить 600 миллионов долларов. На фоне новостей акции компании на бирже снижались почти на 18 процентов — падение стало максимальным за последние три года.

Ситуация на рынке морских контейнерных перевозок стала прямым следствием периода рекордных прибылей 2021-2022 годов, пишет Bloomberg. Тогда перевозчики не успевали за восстановившимся после пандемии спросом. В 2023-м же компании столкнулись с падением спроса на фоне переизбытка судов, цены в расчете на контейнер упали к допандемийным значениям.

Ранее Maersk прогнозировала, что по итогам 2023 года объемы международных морских контейнерных грузоперевозок сократятся на четыре процента. Темпы восстановления рынка международных контейнерных перевозок будут во многом зависеть от экономического роста в Китае и спроса в этой стране после периода продолжительных локдаунов из-за пандемии. Кроме того, на ситуацию будут оказывать давление риски повышения ключевых ставок ведущими центробанками.