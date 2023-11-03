Экономист предрек проблемы экономике ЕС из-за конфликта Израиля и Палестины

Экономист Чирков: палестино-израильский конфликт плохо скажется на экономике ЕС

Палестино-израильский конфликт негативно скажется на экономике ЕС. Проблемы объединению предрек в беседе с «Известиями» доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов ГУУ Максим Чирков.

Эксперт отметил, что Европу настигла «эпидемия депрессии» на фоне происходящего на Украине и пандемии COVID-19. Он также указал, что противостояние России пагубно сказывается на Евросоюзе, который теряет триллионы долларов в год.

«Конфликт в Израиле и сопредельных государствах и территориях, безусловно, негативно повлияет на такие вот депрессивные состояния у европейцев. И так называемая эпидемия депрессии будет расширяться, потому что европейская экономика находится в очень плохом состоянии, то есть балансируют на грани рецессии», — высказался Чирков. Он заключил, что европейскую экономику не ждет ничего хорошего.

Ранее CNBC со ссылкой на прогноз аналитиков американского банка Goldman Sachs также сообщал, что экономику еврозоны будут ждать серьезные проблемы из-за продолжающейся войны между Израилем и палестинской радикальной группировкой ХАМАС. Отмечалось, что с начала боевых действий на Ближнем Востоке мировой энергетический рынок столкнулся с высокой волатильностью, которая может продолжиться в случае затягивания конфликта.

