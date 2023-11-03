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16:55, 3 ноября 2023Экономика

Экономике Европы предрекли серьезные проблемы из-за войны в Израиле

Goldman Sachs: еврозона столкнется с ростом инфляции из-за войны в Израиле
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Suzanne Plunkett / Reuters

Экономику еврозоны будут ждать серьезные проблемы из-за продолжающейся войны между Израилем и палестинской радикальной группировкой ХАМАС. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на прогноз аналитиков американского банка Goldman Sachs.

Эскалация боевых действий на Ближнем Востоке замедлит и без того невысокие темпы роста ВВП еврозоны на фоне «сдержанного» увеличения стоимости энергоносителей. Затягивание конфликта, как уточнили эксперты одного из крупнейших инвестиционных банков, может также привести к усилению давления на потребительские цены в европейском регионе и ускорению инфляции.

По словам аналитика лондонской консалтинговой компании Europe Economics Екатерины Вашкинской, негативные последствия от боевых действий на Ближнем Востоке могут стать предпосылками к дальнейшему ужесточению денежно-кредитной политики Европейского центробанка и росту процентных ставок. Однако основной риск для экономики еврозоны, по мнению эксперта, будет заключаться в угрозе резкого увеличения цен на энергоносители.

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С начала боевых действий на Ближнем Востоке мировой энергетический рынок столкнулся с высокой волатильностью, которая может продолжиться в случае затягивания конфликта. «Цены на сырую нефть марки Brent и европейский природный газ (с начала войны между Израилем и ХАМАС 7 октября — прим. "Ленты.ру") на пике выросли примерно на 9 и 34 процента соответственно», — заключила она.

Ранее аналитики Всемирного банка допустили повторение мирового нефтяного шока 1973 года в случае разрастания войны между Израилем и ХАМАС, а также вовлечения в боевые действия ряда ближневосточных государств. При наихудшем развитии событий, как уточнили эксперты, мировой энергетический рынок может столкнуться с резким ростом цен на нефть — вплоть до 157 долларов за баррель. Это произойдет на фоне сокращения глобального предложения сырья на 6-8 миллионов баррелей в сутки, что будет сопоставимо по объемам с потерями от арабского нефтяного эмбарго 50-летней давности.

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      Анатолий Акулов
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