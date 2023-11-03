Продажи новых автомобилей в России взлетели

«Автостат»: объемы продаж новых автомобилей в России выросли в 2,6 раза

По итогам октября 2023 года объемы продаж новых автомобилей взлетели в 2,6 раза в сравнении с тем же периодом 2022-го и достигли уровня в 112,4 тысячи штук. Об этом сообщает Autonews со ссылкой на данные аналитиков агентства «Автостат».

В статистике использовались данные о регистрации новых машин, полученные от АО «ППК». По итогам исследования выяснилось, что прирост к сентябрьскому показателю оказался гораздо меньше и составил всего две тысячи машин. При этом за первые десять месяцев россияне приобрели в общей сложности 829 548 новых легковых авто. Показатель превысил данные за тот же период 2022-го на 60,1 процента.

Лидером российского рынка по популярности остался отечественный бренд Lada — на долю машин концерна «АвтоВАЗ» пришлось в общей сложности 30 процентов от всех проданных автомобилей в стране. На втором месте оказалась китайская марка Haval (12 823 проданных авто), а топ-3 замкнул еще один производитель из КНР — концерн Chery (10 859 машин). В пятерку лидеров вошли еще два китайских бренда — Geely (10 360 авто) и Changan (6386).

Что касается самых популярных моделей, то лидером рейтинга у россиян оказалась Lada Granta с результатом в 18 493 проданных экземпляров. Вторую строчку заняла Lada Vesta (6981 штук), а третье — Haval Jolion (6270 единиц). На четвертом и пятом местах расположились Lada Niva Travel и Lada Niva Legend (4575 и 4229 машин соответственно).

Ранее в «АвтоВАЗе» сообщили, что по итогам октября 2023 года объемы продаж Lada Granta в России оказались рекордными с момента начала производства модели в 2011-м. По сравнению с тем же периодом 2022-го продажи этой модели в стране выросли на 68,4 процента. В целом в октябре в России продали суммарно 40 912 пассажирских и коммерческих автомобилей Lada, что стало рекордным показателем за последние десять лет.