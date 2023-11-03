Пророссийский глава сербской разведки подал в отставку

Пророссийский глава сербской разведки Вулин подал в отставку на фоне санкций США

Пророссийский глава Агентства безопасности и информации Сербии (БИА) Александр Вулин подал в отставку на фоне введения санкций США. Об этом сообщает сербский портал Новости.

«США и ЕС требуют моей головы, как условия для невведения санкций против Сербии. Я не являюсь причиной шантажа и давления на Сербию и сербский мир, но не хочу позволить себе стать поводом для принуждения и давления на Сербию и сербский мир. Поэтому подаю в неотзываемую отставку с поста директора БИА», — заявил глава разведки.

Подобную ситуацию он сравнил с ультиматумом Сербии Австро-Венгерской империей 1914 года. По его мнению, западные страны хотят лишить Сербию суверенитета и сделать ее зависимой в экономическом и технологическом плане. Вулин резюмировал, что его отставка является условием отказа Сербии от санкций против России и признания Косово.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что его страна стала сильнее после отказа от санкций против России. Он заверил, что самостоятельная позиция Сербии и отказ от политики санкций против России позволили республике укрепить репутацию независимой страны.