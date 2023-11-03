Названо препятствия вступления Украины в НАТО

Политолог Журавлев: Украину могут не принять в НАТО при отказе от территорий

НАТО может отказаться от вступления Украины в альянс даже в случае, если страна откажется от возвращения территорий военным путем. В организации могут опасаться возобновления конфликта, что приведет к мировой войне. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил политолог Дмитрий Журавлев.

«Украина вполне может отказаться от территорий в обмен на вступление в НАТО, но вопрос в том, захочет ли этого альянс. Там четкий принцип: страна в состоянии конфликта не может быть принята в НАТО. Поэтому, когда [бывший советник главы офиса президента Украины Алексей] Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) предлагает прекратить конфликт, договориться, признать границы взамен на вступление в НАТО, это не значит, что в НАТО с этим согласны», — заметил Журавлев.

По его словам, несмотря на то, что в НАТО заинтересованы в территориях Украины, страну не обязательно делать членом альянса, ведь вреда от такого шага может быть намного больше чем пользы. Политолог не исключил, что, даже затихнувший на время конфликт, может разгореться снова спустя время.

«Как только Украина вступит в НАТО, на нее начнет распространяться статья о коллективной обороне: в случае войны с Россией, страны альянса вступают в нее автоматически. А это уже мировая война, — заметил Журавлев. — Украина слишком эмоциональна, слишком иррациональна, что опасно для НАТО. Конечно, ее пообещают взять, но, может, лет через 30».

Ранее Арестович показал свою политическую программу из 14 пунктов для Украины. В частности, он призывает требовать членства Украины в НАТО с обязательством решать территориальные вопросы политическими, а не военными методами.

