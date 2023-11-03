Путин отреагировал на объявление русских некоренной нацией на Украине

Путин назвал полным беспределом объявление русских некоренной нацией на Украине

Президент России Владимир Путин назвал полным беспределом объявление русских некоренной нацией на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

Глава государств отметил, что огромная Украина была сформирована только при советской власти, в том числе за счет южнорусских земель. При Российской империи ее не было, напомнил он.

«(...) Когда начали истреблять все русское — это, конечно, запредельные вещи. А в конце концов объявили, что русские являются не коренной нацией в этих землях, это вообще полный беспредел», — отреагировал президент.

Кроме того, добавил Путин, Украина под аплодисменты коллективного Запада истребляла русских в Донбассе.

24 февраля 2022 года Владимир Путин объявил о том, что Россия начинает специальную военную операцию на Украине. Ее целями он назвал денацификацию и демилитаризацию Украины.