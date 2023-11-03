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15:31, 3 ноября 2023Бывший СССР

Путин обвинил Украину в истреблении русских в Донбассе

Путин: Украина истребляла русских в Донбассе под аплодисменты Запада
СюжетРоссия и НАТО:
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Гавриил Григоров / Sputnik / Пресс-служба Президента РФ / Reuters

Украина истребляла русских в Донбассе «под аплодисменты Запада». Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая перед членами Общественной палаты, передает ТАСС.

Путин отметил, что, когда в 2014-2015 году Украина подписала «так называемые Минские соглашения», в Киеве не собирались их выполнять. Более того, «всю эту территорию начали тащить в НАТО», сказал российский лидер.

Также президент России указал на то, что Запад пытался «затащить» Украину в НАТО, не обращая внимания на позицию России и ее протесты.

Ранее глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов признал невозможность полностью запретить русский язык в стране.

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      Александр Слабиев
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