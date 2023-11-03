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14:55, 3 ноября 2023Бывший СССР

На Украине признали невозможность полностью запретить русский язык

Глава СНБО Украины Данилов признал невозможность полностью отменить русский язык

Фото: Evgen Kotenko / Globallookpress.com

Глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов признал невозможность полностью запретить русский язык в стране, разрешив общаться на нем в быту. Об этом он заявил в интервью изданию LIGA.

«Вы можете общаться на любом языке, но если ты работаешь в сфере услуг, то выполняй законодательство. В быту общайтесь на русском, никто не может этого запретить», — сказал он.

По его мнению, сила Украины заключается в многонациональности, но никто не имеет права доминировать. Данилов подчеркнул, что необходимо начать соблюдать украинские законы.

Ранее языковой омбудсмен Украины Тарас Креминь призвал отказаться от «украино-русского двуязычия в эфирах» на телеканалах. Сообщалось, что его призыв касается выступлений спикеров на русском языке на основных украинских телеканалах. Однако до июля 2024 года это разрешено.

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      Кристина Есикова
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