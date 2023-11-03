Путин поприветствовал муфтия словами «алейкум ас-салям»
Путин ответил на приветствие муфтия Крганова словами «алейкум ас-салям»
Президент России Владимир Путин во время встречи с членами Общественной палаты (ОП) поприветствовал главу Духовного собрания мусульман России муфтия Альбира Крганова словами «алейкум ас-салям». Трансляция встречи доступна в Telegram-канале Кремля.
«Уважаемый Владимир Владимирович, салам алейкум», — обратился муфтий к главе государства.
В ответ Путин взял микрофон и в поприветствовал священнослужителя. «Алейкум ас-салям», — сказал президент с улыбкой.
Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл оговорился в обращении к Владимиру Путину. На опубликованном видео запечатлено, как глава Русской православной церкви, начиная свою речь, называет российского лидера Владимиром Васильевичем.