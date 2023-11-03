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16:27, 3 ноября 2023Россия

Путин поприветствовал муфтия словами «алейкум ас-салям»

Путин ответил на приветствие муфтия Крганова словами «алейкум ас-салям»

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Президент России Владимир Путин во время встречи с членами Общественной палаты (ОП) поприветствовал главу Духовного собрания мусульман России муфтия Альбира Крганова словами «алейкум ас-салям». Трансляция встречи доступна в Telegram-канале Кремля.

«Уважаемый Владимир Владимирович, салам алейкум», — обратился муфтий к главе государства.

В ответ Путин взял микрофон и в поприветствовал священнослужителя. «Алейкум ас-салям», — сказал президент с улыбкой.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл оговорился в обращении к Владимиру Путину. На опубликованном видео запечатлено, как глава Русской православной церкви, начиная свою речь, называет российского лидера Владимиром Васильевичем.

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      Никита Абрамов
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