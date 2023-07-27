Патриарх Кирилл назвал Путина Владимиром Васильевичем

Патриарх Кирилл назвал президента России Путина Владимиром Васильевичем

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл оговорился в обращении к президенту России Владимиру Путину. Соответствующий эпизод пленарного заседания Экономического и гуманитарного форума Россия — Африка опубликовали журналисты кремлевского пула РИА Новости в Telegram.

На кадрах запечатлено, как глава Русской православной церкви (РПЦ), начиная свою речь, называет российского лидера Владимиром Васильевичем, а затем исправляется. Путин реагирует на произошедшее улыбкой.

2 июля патриарх Кирилл заявил, что в Калининградской области, где он некоторое время был правящим архиереем епархии, прохожие воспринимали его как чудище. «Прохожие с удивлением взирали на меня, и это было любопытство внешних наблюдателей», — вспомнил он.

В апреле глава РПЦ выразил мнение, что неприязнь россиян друг к другу подобна измене родине. По словам патриарха, любовь друг к другу и отечеству даст россиянам силу, которой убоятся враги России.