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16:51, 2 июля 2023Россия

Патриарх Кирилл рассказал о неожиданной реакции прохожих на него

Патриарх Московский и всея Руси заявил, что когда-то прохожие воспринимали его как чудище

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что когда-то прохожие воспринимали его как чудище. О неожиданной реакции людей он рассказал во время визита в Калининград, передает РИА Новости.

После избрания на Патриарший престол патриарх Кирилл оставался правящим архиереем Калининградской епархии, в октябре 2016 года в регионе создали Калининградскую митрополию.

По мнению главы Русской православной церкви (РПЦ), сейчас Калининградская область является процветающим субъектом страны. «Когда я посещаю регион, служу в храме или монастыре, вижу духовное благо людей. Через многие скорби мы прошли, создавая епархии, строя храмы. Не все было легко и просто, но скорби эти преломились. Я первый из иерархов РПЦ, вступивший на калининградскую землю, увидел отсутствие признаков веры — храмов. Прохожие с удивлением взирали на меня, и это было любопытство внешних наблюдателей, которые понять не могли, откуда такое "чудище" на этой земле появилось», — заявил патриарх.

За последние десятилетия Калининградская область наполнилась храмами и верующими, подчеркнул он.

До этого патриарх Московский и всея Руси отметил, что ценности Запада противоречат божественному замыслу.

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    Анна Щербакова
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