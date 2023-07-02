Патриарх Кирилл заявил о противоречии ценностей Запада божественному замыслу

Патриарх Кирилл заявил, что ценности Запада противоречат божественному замыслу

Ценности, которые сейчас исповедуются и продвигаются Западом, противоречат божественному замыслу и бросают вызов христианским убеждениям. Об этом заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в проповеди в кафедральном соборе Христа Спасителя в Калининграде. Его слова приводит ТАСС.

По словам Патриарха, христианским убеждениям «бросается тяжелейший вызов, связанный с безбожным развитием цивилизации, особенно на Западе».

Он уточнил, что все, что именуется ценностями и противоречит божественному замыслу, «это есть не ценность, это есть дьявольское искушение», ложь, погибель и обман.

В конце Патриарх пожелал всем хранить веру в сердце и подчеркнул, что она не должна превращаться в культурную ценность, а должна соединять человека с богом.

29 июня Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел встречу с посланником Папы Римского Франциска по украинскому урегулированию кардиналом Маттео Дзуппи.