Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:21, 29 июня 2023Мир

Патриарх Кирилл встретился с посланником Папы Римского

Патриарх Кирилл встретился с посланником Папы Римского Маттео Дзуппи

Фото: Moscow Patriarchate Press Service / Reuters

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл встретился с посланником Папы Римского по украинскому урегулированию кардиналом Маттео Дзуппи. Об этом сообщает ТАСС.

Патриарх поприветствовал Дзуппи, выразив радость от его прибытия в российскую столицу «в сопровождении братьев», которых он хорошо знает. «Мы ценим, что Его Святейшество направило именно вас в Москву. Вы возглавляете одну из самых крупных митрополий, епархий в Италии и являетесь очень известным архипастырем, осуществляющим важное служение своему народу», — сказал патриарх.

Ранее спецпосланник папы римского Франциска по украинскому урегулированию кардинал Маттео Дзуппи прибыл с официальным визитом в Данилов монастырь в Москве.

Что думаешь? Оцени!
    Виктория Кондратьева
    Обсудить
    Последние новости

    Россия пригрозила Швейцарии ухудшением отношений из-за сближения с НАТО

    Sierra Space создаст новую версию космического корабля Dream Chaser

    МАГАТЭ высказалось о ситуации на ЗАЭС после ЧП на Каховской ГЭС

    Женщина провела отпуск на известном курорте и внезапно стала героиней секс-видео

    Патриарх Кирилл встретился с посланником Папы Римского

    Победитель «Фабрики звезд» рассказал о травле в интернете

    Украина подала иск против Ирана

    Двух российских гаишников отправили в колонию за взятку и принуждение к сексу

    В Россию привезли обновленную Honda

    Россия займется добычей металла в Латинской Америке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости