Патриарх Кирилл встретился с посланником Папы Римского Маттео Дзуппи

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл встретился с посланником Папы Римского по украинскому урегулированию кардиналом Маттео Дзуппи. Об этом сообщает ТАСС.

Патриарх поприветствовал Дзуппи, выразив радость от его прибытия в российскую столицу «в сопровождении братьев», которых он хорошо знает. «Мы ценим, что Его Святейшество направило именно вас в Москву. Вы возглавляете одну из самых крупных митрополий, епархий в Италии и являетесь очень известным архипастырем, осуществляющим важное служение своему народу», — сказал патриарх.

Ранее спецпосланник папы римского Франциска по украинскому урегулированию кардинал Маттео Дзуппи прибыл с официальным визитом в Данилов монастырь в Москве.