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16:51, 29 июня 2023Мир

Посланник Папы Римского по Украине прибыл в Данилов монастырь

Посланник Папы Римского по украинскому урегулированию прибыл в Данилов монастырь в Москве

Фото: Domenico Stinellis / AP

Спецпосланник Папы Римского Франциска по украинскому урегулированию кардинал Маттео Дзуппи прибыл с официальным визитом в Данилов монастырь в Москве. Об этом сообщает газета «Известия».

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что помощник президента России по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков в Москве проведет переговоры с Дзуппи.

До этого замглавы российского МИД Александр Грушко заявил, что Москва поддерживает диалог с Ватиканом по вопросу урегулирования конфликта на Украине. По его словам, Россия ценит взвешенную позицию Ватикана, которую занимает лично понтифик.

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    Глеб Бажуткин
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