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13:39, 28 июня 2023Мир

Кремль анонсировал переговоры по Украине со спецпосланником Папы Римского

Песков анонсировал переговоры Ушакова по Украине со спецпосланником Папы Римского Дзуппи

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Помощник президента России по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков проведет переговоры со спецпосланником Папы Римского Франциска. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков анонсировал соответствующие переговоры, передает ТАСС.

«В Москве находится спецпосланник Папы Римского кардинал Дзуппи. По поручению [президента РФ] Владимира Путина помощник президента Ушаков с ним сегодня проведет переговоры», — заявил представитель Кремля.

По его словам, стороны обсудят ситуацию вокруг конфликта на Украине и возможные пути политико-дипломатического урегулирования.

Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Россия поддерживает диалог с Ватиканом по вопросу урегулирования конфликта на Украине. По его словам, Москва ценит взвешенную позицию Ватикана, которую занимает лично понтифик.

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    Анастасия Заикина
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