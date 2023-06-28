Кремль анонсировал переговоры по Украине со спецпосланником Папы Римского
Помощник президента России по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков проведет переговоры со спецпосланником Папы Римского Франциска. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков анонсировал соответствующие переговоры, передает ТАСС.
«В Москве находится спецпосланник Папы Римского кардинал Дзуппи. По поручению [президента РФ] Владимира Путина помощник президента Ушаков с ним сегодня проведет переговоры», — заявил представитель Кремля.
По его словам, стороны обсудят ситуацию вокруг конфликта на Украине и возможные пути политико-дипломатического урегулирования.
Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Россия поддерживает диалог с Ватиканом по вопросу урегулирования конфликта на Украине. По его словам, Москва ценит взвешенную позицию Ватикана, которую занимает лично понтифик.