Кремль анонсировал переговоры по Украине со спецпосланником Папы Римского

Песков анонсировал переговоры Ушакова по Украине со спецпосланником Папы Римского Дзуппи

Помощник президента России по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков проведет переговоры со спецпосланником Папы Римского Франциска. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков анонсировал соответствующие переговоры, передает ТАСС.

«В Москве находится спецпосланник Папы Римского кардинал Дзуппи. По поручению [президента РФ] Владимира Путина помощник президента Ушаков с ним сегодня проведет переговоры», — заявил представитель Кремля.

По его словам, стороны обсудят ситуацию вокруг конфликта на Украине и возможные пути политико-дипломатического урегулирования.

Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Россия поддерживает диалог с Ватиканом по вопросу урегулирования конфликта на Украине. По его словам, Москва ценит взвешенную позицию Ватикана, которую занимает лично понтифик.