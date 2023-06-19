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16:59, 19 июня 2023Мир

МИД России подтвердил продолжение диалога с Ватиканом по Украине

Замглавы МИД Грушко: Россия поддерживает диалог с Ватиканом по конфликту на Украине

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Россия поддерживает диалог с Ватиканом по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Продолжение контактов подтвердил замглавы МИД РФ Александр Грушко, комментируя возможный визит посланника Папы Римского кардинала Маттео Дзуппи в Москву, сообщает ТАСС.

«Мы поддерживаем диалог по вопросу путей установления мира. Мы ценим взвешенную позицию Ватикана, которую занимает лично понтифик», — заявил дипломат.

Ранее стало известно, что Дзуппи получил согласие Кремля на то, чтобы приехать в Россию. При этом пока неизвестно, в какие даты состоится визит. Отмечалось, что визит папского посланника в Москву сможет также посодействовать встрече между Папой Римским Франциском и Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

6 июня посланник посетил Киев и провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Украинский лидер рассказал, что во время встречи они обсудили ситуацию в республике и гуманитарное взаимодействие в рамках реализации украинской «формулы мира».

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    Семен Александров
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