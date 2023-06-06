Зеленский встретился с посланником Папы Римского

Президент Украины Зеленский встретился в Киеве с посланником Папы Римского Дзуппи

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с посланником Папы Римского кардиналом Маттео Дзуппи. Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале.

Зеленский рассказал, что во время встречи они обсудили ситуацию в республике и гуманитарное взаимодействие в рамках реализации украинской «формулы мира». При этом президент отметил, что Киев рассматривает только свой вариант урегулирования конфликта.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин пока не планирует встречаться с посланником Папы Римского. При этом он не исключил такую возможность.