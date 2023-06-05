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12:19, 5 июня 2023Мир

В Кремле прокомментировали возможную встречу Путина с посланником Папы Римского

Пресс-секретарь Песков: в графике Путина пока нет встречи с посланником Папы Римского

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Kremlin / Reuters

Президент России Владимир Путин пока не планирует встречаться с посланником Папы Римского, кардиналом Маттео Дзуппи, рассказал пресс-секретарь политика Дмитрий Песков. Цитату приводит ТАСС.

Комментируя планы Путина, представитель Кремля отметил, что в графике президента пока нет встречи с кардиналом. При этом он не исключил такую возможность.

Ранее сообщалось, что посланник Папы Римского приедет в Киев «для попытки урегулировать кризис». Его поездка завершится во вторник, 6 июня. Сам понтифик уже выдвинул план мирного урегулирования конфликта на Украине, но стороны его не приняли. Так, советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк подчеркнул, что должно быть обеспечено «полное согласие с точкой зрения Киева на вывод российских войск».

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    Виктория Кондратьева
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