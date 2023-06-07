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09:30, 7 июня 2023Мир

Посланник Папы Римского получил разрешение Кремля приехать в Россию

Посланник Папы Римского Маттео Дзуппи получил разрешение Кремля приехать в Россию

Фото: Remo Casilli / Reuters

Глава Епископской конференции Италии, папский посланник по урегулированию на Украине кардинал Маттео Дзуппи получил согласие Кремля на то, чтобы приехать в Россию. При этом пока не известно, в какие даты визит состоится, рассказал глава Конференции католических епископов России архиепископ Паоло Пецци газете Corriere della Sera.

Говоря о визите кардинала Дзуппи в Киев, Пецци напомнил: целью посланника было выслушать позицию украинских властей по урегулированию конфликта. Дзуппи также представляется важным, «чтобы могло быть услышано и предложение со стороны Москвы», приводит его цитату РИА Новости.

Визит папского посланника в Москву сможет также посодействовать встрече между Папой Римским Франциском и патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

Ранее Дзуппи посетил Киев, он в том числе провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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    Виктория Кондратьева
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