Зеленский заявил о невозможности установить мир через прекращение огня

Президент Украины Зеленский заявил, что прекращение огня не приведет к установлению мира

Прекращение огня не приведет к установлению мира на Украине, заявил на встрече с главой Епископской конференции Италии кардиналом Маттео Дзуппи украинский президент Владимир Зеленский. Об этом сообщает РИА Новости.

«Глава государства акцентировал, что прекращение огня и замораживание конфликта не приведет к установлению мира», — говорится в заявлении украинских властей по итогу встречи.

Также Зеленский попросил Ватикан поучаствовать в реализации украинского мирного плана, в частности, в вопросе освобождения пленных.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин пока не планирует встречаться с посланником Папы Римского. При этом он не исключил такую возможность.