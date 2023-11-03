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15:25, 3 ноября 2023Экономика

Путин заявил о превращении России из «бензоколонки» в самодостаточную страну

Путин: Россия превращается в страну с перерабатывающим производством

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Россия превращается из «бензоколонки» в самодостаточную страну с перерабатывающим производством. Об этом заявил глава государства Владимир Путин, его цитирует РИА Новости.

По словам российского лидера, на перерабатывающее производство приходится 43 процента в структуре роста национальной экономики. «Когда мы перестаем, как нам когда-то говорили, тыкали пальцем в нас, что мы "бензоколонка", а не экономика, вот когда все это меняется, когда мы становимся самодостаточными», — отметил Путин на встрече с новым составом Общественной палаты РФ.

Президент уверен, что в таких условиях будет меньше желающих исключать Россию из каких-либо организаций и станет больше тех, кто захочет извиниться перед Москвой и пригласить ее к совместной работе.

Ранее глава государства заявил, что экономическая ситуация в России в целом развивается «предсказуемо, в соответствии с прогнозом». Он сообщил, что за девять месяцев 2023 года ВВП России вырос на 2,8 процента по сравнению с аналогичным периодом 2022-го.

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