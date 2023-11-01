Путин заявил о стабильном развитии экономической ситуации в России

Президент РФ Путин: экономическая ситуация в стране развивается стабильно

Президент России Владимир Путин заявил, что экономическая ситуация в стране развивается стабильно. Об этом сообщает ТАСС.

«Оперативная статистика показывает, что экономическая ситуация в целом развивается предсказуемо, в соответствии с прогнозом», — подчеркнул он.

По его словам, за девять месяцев 2023 года ВВП России вырос на 2,8 процента по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. «В том числе в августе и сентябре он прибавил по 5,2 процента», — сказал политик.

Ранее российский лидер заявил, что доходы граждан страны растут темпами выше инфляции. По его словам, за восемь месяцев они прибавили 7,5 процента в реальном выражении.

Также президент России заявил, что валютный рынок стабилизировался после соответствующего указа. Глава государства добавил, что в настоящее время в стране ведется мониторинг и анализ деятельности по отдельным компаниям и банкам.