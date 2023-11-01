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21:18, 1 ноября 2023Россия

Путин оценил ситуацию на валютном рынке

Президент РФ Путин: валютный рынок стабилизировался после соответствующего указа
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что валютный рынок стабилизировался после соответствующего указа. Об этом сообщает РИА Новости.

«Замедлению инфляции должна способствовать стабилизация валютного рынка. Здесь вступил в силу указ об обязательной продаже валютной выручки», — сказал он. По словам российского лидера, указ «сыграл позитивную роль».

Глава государства добавил, что в настоящее время в стране ведется мониторинг и анализ деятельности по отдельным компаниям и банкам. Он подчеркнул, что принимаются соответствующие ситуации меры денежно-кредитной политики. Политик добавил, что при этом учитываются все объективные факторы, включая внешние.

Путин призвал готовиться к тому, что санкционное давление западных государств будет усиливаться.

В начале октября Путин заявил, что стагнация в экономике отмечается во всех европейских странах, кроме Италии и Испании. Российский лидер отметил, что в США рост ВВП за предыдущий период составит 2,4 процента, при этом в Европе дела обстоят гораздо хуже.

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      Марина Совина
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