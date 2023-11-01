Путин оценил ситуацию на валютном рынке

Президент РФ Путин: валютный рынок стабилизировался после соответствующего указа

Президент России Владимир Путин заявил, что валютный рынок стабилизировался после соответствующего указа. Об этом сообщает РИА Новости.

«Замедлению инфляции должна способствовать стабилизация валютного рынка. Здесь вступил в силу указ об обязательной продаже валютной выручки», — сказал он. По словам российского лидера, указ «сыграл позитивную роль».

Глава государства добавил, что в настоящее время в стране ведется мониторинг и анализ деятельности по отдельным компаниям и банкам. Он подчеркнул, что принимаются соответствующие ситуации меры денежно-кредитной политики. Политик добавил, что при этом учитываются все объективные факторы, включая внешние.

Путин призвал готовиться к тому, что санкционное давление западных государств будет усиливаться.

В начале октября Путин заявил, что стагнация в экономике отмечается во всех европейских странах, кроме Италии и Испании. Российский лидер отметил, что в США рост ВВП за предыдущий период составит 2,4 процента, при этом в Европе дела обстоят гораздо хуже.