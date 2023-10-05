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18:40, 5 октября 2023Экономика

Путин рассказал о стагнации в Европе

Путин отметил стагнацию европейских экономик

Фото: Ralph Orlowski / Reuters

Стагнация в экономике отмечается во всех европейских странах, кроме Италии и Испании. Об этом в ходе заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил президент России Владимир Путин. Трансляция ведется на сайте форума.

Российский лидер отметил, что в США рост ВВП за предыдущий период составит 2,4 процента, при этом в Европе дела обстоят гораздо хуже. «Там в 2021 году рост экономики был 4,9 процента, в этом году будет 0,5 процента, и то только за счет южных стран, за счет Италии и Испании, которые показали небольшой рост», — сказал Путин. Рост экономики в этих двух странах президент связал с ростом цен на недвижимость и подъемом в туристическом секторе.

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Путин добавил, что уровень жизни в Евросоюзе снижается, а многие европейские компании переносят производство в США из-за дешевых энергоносителей. «Растет и нагрузка на население европейских стран, это тоже очевидная вещь, это данные самой же европейской статистики, уровень жизни падает. За последние месяцы, по-моему, на 1,5 процента», — добавил Путин.

В ходе заседания президент также рассказал, что инфляция в России подросла и сейчас составляет 5,7 процента. По мнению Путина, страна преодолела все экономические проблемы, которые возникли после введения санкций. При этом, добавил он, некоторые трудности все же остались — в частности, дефицит труда.

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