Путин заявил о структурной перестройке экономики России

Путин: в России естественным образом началась структурная перестройка экономики

В России естественным образом началась структурная перестройка экономики, заявил, выступая на Валдайском форуме президент страны Владимир Путин. Трансляция ведется на сайте форума.

«То, что мы раньше получали из европейских стран по импорту, многое для нас закрыли, и мы так же, как в 2014 году, введя определенные ограничения на закупку западных, европейских, прежде всего, сельхоз товаров, вынуждены были вкладывать деньги в развитие сельхоз производства внутри страны», — рассказал глава государства. Он назвал произошедшее фундаментальным явлением в экономике России.

По словам Путина, реальные доходы россиян выросли более чем на 12 процентов. Президент уточнил, что страна преодолела все проблемы, возникшие после введения санкций и теперь «важно этот тренд сохранить и не упустить».

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что структурная перестройка российской экономики происходит быстрее, чем ожидалось, а худшие прогнозы не оправдываются. Основным фактором, который позволяет преодолевать трудности, глава регулятора назвала адаптацию тысяч предприятий, которые оказались «очень гибкими и проворными».