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15:40, 3 ноября 2023Бывший СССР

Путин заявил о продаже Украиной оружия «Талибану»

Президент России Путин: Украина продает оружие талибам и на Ближний Восток

Фото: Wojciech Grzedzinski / Anadolu Agency / Getty Images

Украина продает оружие на Ближний Восток. Об этом президент России Владимир Путин сообщил на встрече с новым составом Общественной палаты, пишет ТАСС.

Глава государства отметил, что Киев также продает оружие представителям радикального движения «Талибан» (организация признана террористической и запрещена в России). «А оттуда [оно] идет куда угодно дальше», — добавил он.

Ранее Путин заявлял, что на Украине продают все что угодно, в том числе и оружие, которое реализуется через страны Африки и Ближнего Востока.

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      Алевтина Запольская
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