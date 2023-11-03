Путину предложили провести саммит «Россия — Африка» в Экваториальной Гвинее

Экваториальная Гвинея предложила принять третий саммит Россия — Африка

Президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиан Нгема Мбасого предложил президенту России Владимиру Путину провести третий саммит «Россия — Африка» в своей стране. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я попросил моего друга, президента Владимира Путина дать возможность Экваториальной Гвинее принять у себя следующий саммит "Россия — Африка"», — отметил политик.

Мбасого рассказал о наличии инфраструктуры для подобного мероприятия в случае, если оно состоится на Африканском континенте. Он также напомнил, что его страна не подписала договор Международного уголовного суда, подчеркнув, что государство представляет собой безопасное и свободное пространство, которое не потерпит вмешательства извне.

Президент Экваториальной Гвинеи встретился с российским лидером в Москве 2 ноября. Путин указал на перспективы сотрудничества между странами, отметив особый интерес к взаимодействию в сфере обороны.

Ранее Путин заявил, что одно из отличий России от Запада заключается в том, что Россия никогда не проводила колониальную политику.

