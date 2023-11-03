Пятерых россиян обвинили в похищении и утоплении мужчины

Под Иркутском арестовали обвиняемых в утоплении похищенного и избитого мужчины

В Иркутской области пятерым жителям Братска предъявили обвинение в похищении человека и расправе над ним. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Фигурантов взяли под стражу. По версии следствия, в городе Нижнеудинск в начале октября они избили, связали и затолкали в багажник 26-летнего мужчину. После этого его вывезли в безлюдное место, где продолжили избивать, а затем утопили в реке Рубахина.

Часть из задержанных дали признательные показания.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области возбудили дело в отношении руководителя отдела ГИБДД, который позволил избить своего сотрудника.