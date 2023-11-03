Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:26, 3 ноября 2023Силовые структуры

Пятерых россиян обвинили в похищении и утоплении мужчины

Под Иркутском арестовали обвиняемых в утоплении похищенного и избитого мужчины

Фото: Unsplash

В Иркутской области пятерым жителям Братска предъявили обвинение в похищении человека и расправе над ним. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Фигурантов взяли под стражу. По версии следствия, в городе Нижнеудинск в начале октября они избили, связали и затолкали в багажник 26-летнего мужчину. После этого его вывезли в безлюдное место, где продолжили избивать, а затем утопили в реке Рубахина.

Часть из задержанных дали признательные показания.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области возбудили дело в отношении руководителя отдела ГИБДД, который позволил избить своего сотрудника.

Что думаешь? Оцени!
      Илона Палей
      Обсудить
      Последние новости

      Главаря банды, избивавшей петербуржцев, задержали в Азербайджане. Что известно о деле «азербайджанской мафии»?

      Продажи компьютеров вырастут из-за ИИ

      В России задумались об изменении рецептуры салата «Цезарь»

      Власти США направили 50 миллиардов долларов на борьбу с наркоманией

      В России директор школы заставила детей заниматься физкультурой в противогазах

      Российский военный рассказал о французских снайперах на Украине

      КНДР пригрозила применить ядерное оружие против США

      Подростки переполошили район в российском городе играми со взрывами

      15-летняя россиянка забеременела после изнасилования в гостях у интернет-друга

      Стало известно о ликвидации в зоне СВО командира украинского спецназа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости