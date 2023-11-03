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20:24, 3 ноября 2023Россия

Рассыпанные в лесу ягоды спасли россиянина от огромной опухоли

У жителя Петербурга обнаружили 18-сантиметровую опухоль после сбора ягод

Фото: страница «Ленинградская Областная Клиническая Больница» во «ВКонтакте»

Житель Санкт-Петербурга рассыпал в лесу собранные ягоды, что спасло его от огромной опухоли. Об этом сообщает Ленинградская областная клиническая больница (ЛОКБ) в своей группе во «ВКонтакте».

«В начале сентября пошел собирать ягоды, целый день ходил, целое ведро собрал, уже перед уходом ягоды рассыпались, стал собирать. А потом понял, что не могу встать», — приводит ЛОКБ слова пациента.

Россиянин провел в лесу целую ночь. Затем его привезли в районную больницу, где обнаружили инсульт. После мужчину перевели в ЛОКБ и сделали операцию по удалению гематомы головного мозга. В реанимации выяснилось, что причиной опухоли оказалась редкая гормонально активная опухоль феохромоцитома надпочечника.

По словам врача-нейрохирурга Валерия Янкевича, образование удалось найти из-за того, что давление было высокое и неконтролируемое. Пациента было решено готовить к операции по удалению опухоли. Для этого несколько недель велась гормональная терапия по стабилизации высокого давления.

«Несмотря на тяжесть состояния больного и ранние сроки после перенесенного инсульта, нам удалось выполнить операцию без кровопотери и травмы соседних органов, хотя опухоль была огромная, около 18 сантиметров и находилась глубоко», — пояснил главный внештатный специалист, хирург Ленинградской области Андрей Прядко.

Ранее стало известно, что жительница Чувашии, занимающаяся рукоделием, попала в больницу с иголкой в печени. Она объяснила медикам, что взяла в рот иголку, отвлеклась и нечаянно ее проглотила. На рентгеновском снимке было видно, что игла попала в брюшную полость.

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      Никита Абрамов
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