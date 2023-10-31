Занимающаяся рукоделием россиянка попала в больницу с иголкой в печени

Занимающаяся рукоделием жительница Чувашии попала в больницу с иголкой в печени

Жительница Чувашии, занимающаяся рукоделием, попала в больницу с иголкой в печени. Об этом сообщили в республиканском минздраве.

Россиянка пояснила врачам, что взяла в рот иголку, отвлеклась и нечаянно ее проглотила. На рентгеновском снимке было видно, что игла попала в брюшную полость.

Женщине назначили срочную операцию — открывшаяся картина удивила даже опытных хирургов. Иголка прошла сквозь стенку желудка и болталась в левой доле печени.

«Игла могла повредить крупные сосуды и вызвать массивное кровотечение. Или желчные протоки, что грозило бы перитонитом и более обширной операцией», — заявил заместитель главного врача больницы скорой медицинской помощи в Чувашии Ильдар Абызов.

Операция прошла успешно. В настоящее время женщину выписали домой.

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