У россиянки в животе выросла опухоль весом с шестилетнего ребенка
В Ленинградской области медики онкологического и гинекологического отделения областной больницы удалили 83-летней женщине опухоль весом с шестилетнего ребенка. Об этом сообщает региональный комитет по здравоохранению в Telegram-канале.
Там уточнили, что в животе россиянки выросла опухоль весом 25 килограмм. Женщина поступила в больницу с болевым синдромом и отдышкой. Врачи обнаружили у нее новообразование в левом яичнице размером до 42 сантиметров — такая опухоль вызвала острый тромбоз глубоких вен правой ноги.
«В экстренном порядке было произведено радикальное оперативное вмешательство с минимальной кровопотерей врачами гинекологического и онкологического отделения ЛОКБ, при котором удалено образование, занимавшее всю полость живота», — сообщили в комитете здравоохранения.
После медицинского вмешательства пациентка смогла свободно двигаться и самостоятельно дышать, ее отправили лечиться дома через 10 дней после операции.
Ранее в Дагестане у женщины нашли опухоль размером с живот беременной женщины. Россиянка не подозревала о наличии новообразования в теле и не обращала внимание на растущий живот до тех пор, пока не начала задыхаться.