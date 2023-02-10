У россиянки в животе выросла опухоль весом с шестилетнего ребенка

В Ленобласти опухоль весом 25 килограмм выросла в животе 83-летней женщины

В Ленинградской области медики онкологического и гинекологического отделения областной больницы удалили 83-летней женщине опухоль весом с шестилетнего ребенка. Об этом сообщает региональный комитет по здравоохранению в Telegram-канале.

Там уточнили, что в животе россиянки выросла опухоль весом 25 килограмм. Женщина поступила в больницу с болевым синдромом и отдышкой. Врачи обнаружили у нее новообразование в левом яичнице размером до 42 сантиметров — такая опухоль вызвала острый тромбоз глубоких вен правой ноги.

«В экстренном порядке было произведено радикальное оперативное вмешательство с минимальной кровопотерей врачами гинекологического и онкологического отделения ЛОКБ, при котором удалено образование, занимавшее всю полость живота», — сообщили в комитете здравоохранения.

После медицинского вмешательства пациентка смогла свободно двигаться и самостоятельно дышать, ее отправили лечиться дома через 10 дней после операции.

Ранее в Дагестане у женщины нашли опухоль размером с живот беременной женщины. Россиянка не подозревала о наличии новообразования в теле и не обращала внимание на растущий живот до тех пор, пока не начала задыхаться.