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14:45, 25 января 2023Россия

Опухоль размером с живот беременной женщины нашли в теле россиянки

Mash Gor: в организме дагестанки обнаружили опухоль размером с живот беременной женщины

Кадр: Telegram-канал Mash Gor

Опухоль размером с живот беременной женщины обнаружили врачи в организме жительницы Дагестана, сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Россиянка не подозревала о наличии новообразования в теле и не обращала внимание на растущий живот до тех пор, пока не начала задыхаться. После этого 64-летнюю женщину отвезли в больницу на обследование, которое показало, что в ее матке образовалась огромная опухоль. Миома подпирала диафрагму и могла вызвать удушье — ее размер был сопоставим с величиной живота женщины, находящейся на 38-39 неделе беременности.

Пациентку экстренно прооперировали, удалив опухоль, придатки и матку. Сейчас женщина чувствует себя хорошо.

Ранее в Омске у 44-летней женщины в животе выросла гигантская опухоль, вес которой был сопоставим с весом четырехлетнего ребенка. Миома в животе россиянки стала расти после тяжелой стрессовой ситуации.

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Варвара Родикова
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