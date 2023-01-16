Гигантская опухоль весом с четырехлетнего ребенка выросла в животе россиянки

Омский Минздрав сообщил об удалении опухоли весом с четырехлетнего ребенка у женщины

В Омске у 44-летней женщины в животе выросла опухоль, вес которой сопоставим с весом четырехлетнего ребенка. Об этом сообщили в Минздраве российского региона, пишет РИА Новости.

В министерстве уточнили, что опухоль весом 15 килограммов, которая выросла в животе россиянки, оказалась доброкачественной. Врачи сообщили пациентке о том, что у нее миома матки, и предложили сделать операцию несколько лет назад. Тогда женщина отказалась, так как опухоль ее не беспокоила.

Проблемы начались после тяжелой стрессовой ситуации в 2019 году, когда опухоль начала расти. Из-за размеров новообразования врачи думали, что у женщины образовалась саркома.

«Обычно опухоли гигантских размеров вырастают в яичниках. Миому таких размеров я в своей карьере видел всего один раз, это — второй. Она заняла всю брюшную полость, оттесняя весь органокомплекс кверху, росла частично в забрюшинном пространстве, лежала на аорте, на полой вене, были задействованы почечные артерии и вены», — сказал заведующий гинекологическим отделением Клинического онкологического диспансера Андрей Доронин, назвав случай уникальным.

Ранее в Подмосковье у женщины в матке выросла опухоль весом, сравнимым с весом двухлетнего ребенка, — новообразование росло в матке женщины 15 лет, но она не решалась удалить его. Операция по удалению опухоли длилась два часа.