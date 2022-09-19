Опухоль размером с двухлетнего ребенка 15 лет росла в животе россиянки

В Подмосковье врачи удалили у женщины опухоль матки весом с двухлетнего ребенка

В Подмосковье у женщины в матке выросла опухоль весом с двухлетнего ребенка — ее вес составил 10 килограммов. Об этом сообщается на сайте областного Минздрава.

«Если еще учесть, что большой считается опухоль, соответствующая матке 11-12 недель беременности, то у нашей пациентки была просто гигантская опухоль — около 40 недель», — сообщила заведующая гинекологическим отделением Елена Габасова.

Новообразование росло в матке женщины 15 лет — она не решалась удалить его. По ее словам, врачи удалили выросшую в животе у россиянки опухоль в животе за полтора часа. Новообразование оказалось доброкачественным.

Ранее в больнице Санкт-Петербурга у 59-летнего мужчины в животе нашли опухоль весом 26 килограммов — это сопоставимо с весом семилетнего ребенка. Опухоль сильно сдвинула внутренние органы левее позвоночника, ее удалось удалить.