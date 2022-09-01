Опухоль весом с семилетнего ребенка выросла в животе у россиянина

В Санкт-Петербурге у 59-летнего мужчины нашли опухоль весом 26 килограмм

В больнице Санкт-Петербурга у 59-летнего мужчины в животе нашли опухоль весом 26 килограмм — это сопоставимо с весом семилетнего ребенка. Об этом сообщили в комитете по здравоохранению, пишет KP.RU.

«Пациент 59 лет поступил с жалобами на боли в боку и спине, а также на увеличение размера живота. В кратчайшие сроки были сделаны все диагностические процедуры и установлен диагноз — липосаркома забрюшинного пространства», — сообщили в комитете.

Там добавили, что новообразование занимало практически все пространство от диафрагмы до таза россиянина. Операция по удалению липосаркомы длилась три часа — опасности ее проведения были связаны с риском тромбоэмболии, внутреннего кровотечения и других осложнений.

Опухоль сильно сдвинула внутренние органы левее позвоночника. Петербургским медикам удалось удалить ее и сохранить все жизненно важные органы.

Ранее в Удмуртии медики обнаружили в животе у женщины опухоль весом с двухлетнего ребенка. Новообразование весом более 11 килограммов нашли в матки россиянки, его диаметр составил 133 сантиметра. Врачи успешно удалили опухоль.