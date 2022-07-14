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Опухоль весом с двухлетнего ребенка выросла в животе россиянки

В Удмуртии в животе у женщины нашли опухоль весом 11 килограммов

Фото: Пресс-служба минздрава Удмуртии

В Удмуртии медики обнаружили в животе у женщины опухоль весом с двухлетнего ребенка. Об этом сообщается на официальной странице регионального Минздрава во «ВКонтакте».

В сообщении говорится, что опухоль весом более 11 килограммов нашли в матке у женщины — диаметр новообразования составил 31 сантиметр. Когда пациентка поступила в больницу, диаметр ее живота был 133 сантиметра, как при доношенной беременности.

Операция по удалению опухоли длилась два часа. «Из-за размеров миомы самым сложным было удалить новообразование и пораженный орган, не задев и не травмировав соседние органы», — рассказала заведующая гинекологическим отделением больницы Удмуртии Светлана Субботина.

Она добавила, что у поступившей в больницу россиянки были хронические заболевания. Женщине в 2013 году был поставлен диагноз «миома матки», но она не посещала диспансерные осмотры, подчеркнула врач.

По ее словам, опухоли можно было бы избежать, если бы пациентка проходила регулярные осмотры.

Ранее в Подольске женщина более пяти лет прожила с 15-килограммовой опухолью матки. 82-летняя россиянка долгое время не обращалась к медикам, поскольку полагала, что набрала вес.

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Анастасия Шейкина
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