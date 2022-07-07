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Пожилая россиянка более пяти лет прожила с 15-килограммовой опухолью

Пенсионерка из Подольска более пяти лет прожила с 15-килограммовой опухолью матки

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

Пенсионерка из подмосковного Подольска более пяти лет прожила с 15-килограммовой опухолью матки. Об этом пишет «Московский комсомолец».

82-летняя россиянка долгое время не обращалась к медикам, поскольку полагала, что набрала вес. Женщина заподозрила неладное, только когда ей стало тяжело дышать.

Пожилую жительницу Подмосковья привезли в родильный дом. Когда хирурги извлекли новообразование и положили на весы, оказалось, что его вес составляет 15 килограммов.

После проведенной операции пенсионерку выписали в удовлетворительном состоянии.

Ранее врачи удалили жительнице Новосибирска три опухоли весом 30 килограммов. За помощью к врачам россиянка обратилась, только когда у нее сильно вырос живот. Из-за него сибирячка испытывала боль, страдали ее внутренние органы.

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Анна Щербакова
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