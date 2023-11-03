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07:39, 3 ноября 2023Россия

Разъяренный бык напал на россиянку и вспорол ей живот

На Кубани разъяренный бык напал на женщину и вспорол ей живот

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В Краснодарском крае разъяренный бык напал на женщину и вспорол ей живот. Об этом сообщает управление МВД по Кубани в Telegram-канале.

По его данным, бык напал на 44-летнюю женщину в Тбилисском районе Кубани. Сотрудники правоохранительных органов установили, что агрессивное животное принадлежит соседям пострадавшей.

Женщину госпитализировали с многочисленными травмами, в том числе с ранами брюшной полости. Правоохранители проводят проверку, по результатам которой они примут процессуальное решение.

Ранее в Ленинградской области 65-летняя пенсионерка ушла в лес за грибами, повстречала медведя и заблудилась. Предположительно, после встречи с хищником она направилась в сторону Осьмино. С собой у нее был плетеный короб.

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      Анастасия Шейкина
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