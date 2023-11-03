Разъяренный бык напал на россиянку и вспорол ей живот

На Кубани разъяренный бык напал на женщину и вспорол ей живот

В Краснодарском крае разъяренный бык напал на женщину и вспорол ей живот. Об этом сообщает управление МВД по Кубани в Telegram-канале.

По его данным, бык напал на 44-летнюю женщину в Тбилисском районе Кубани. Сотрудники правоохранительных органов установили, что агрессивное животное принадлежит соседям пострадавшей.

Женщину госпитализировали с многочисленными травмами, в том числе с ранами брюшной полости. Правоохранители проводят проверку, по результатам которой они примут процессуальное решение.

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