Россиянка ушла в лес за грибами, повстречала медведя и заблудилась

В Ленобласти пенсионерка ушла в лес, повстречала медведя и заблудилась

В Ленинградской области 65-летняя пенсионерка ушла в лес за грибами, повстречала медведя и заблудилась. Об этом стало известно телеканалу 78.ru.

В день исчезновения пожилая женщина была одета в серый пиджак, светло-сиреневые брюки и серо-зеленую кепку. На тихую охоту она ходила не в первый раз. Предположительно, после встречи с хищником она направилась в сторону Осьмино. С собой у нее был плетеный короб.

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