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11:14, 20 октября 2023Россия

Россиянка ушла в лес за грибами, повстречала медведя и заблудилась

В Ленобласти пенсионерка ушла в лес, повстречала медведя и заблудилась

Фото: Andy Holmes / Unsplash

В Ленинградской области 65-летняя пенсионерка ушла в лес за грибами, повстречала медведя и заблудилась. Об этом стало известно телеканалу 78.ru.

В день исчезновения пожилая женщина была одета в серый пиджак, светло-сиреневые брюки и серо-зеленую кепку. На тихую охоту она ходила не в первый раз. Предположительно, после встречи с хищником она направилась в сторону Осьмино. С собой у нее был плетеный короб.

Волонтеры решили организовать поиски пропавшей женщины на 21 октября. Всех желающих помочь попросили надевать непромокаемую обувь, теплую одежду и яркие жилеты, а также брать с собой воду, заряженный телефон и навигатор.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае 94-летняя пенсионерка выжила после пяти дней в лесу без еды.

Россиянку нашли комбайнеры после того, как она вышла в поле. Ее доставили в больницу в тяжелом состоянии.

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      Анна Щербакова
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